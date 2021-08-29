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​«Вест Хэм» близок к подписанию Влашича

29 Августа 2021 • 14:36 Комментировать (1)

«Вест Хэм» приблизился к подписанию полузащитника Николы Влашича, выступающего за ЦСКА. Об этом на своих страницах сообщает The Guardian.

Сумма сделки может составить 30 миллионов евро. Подписание Влашича в лондонском клубе считают более предпочтительным вариантом по сравнению с Джесси Лингардом из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что ранее представители Николы Влашича говорили о том, что футболисту пора покидать ЦСКА и идти на повышение. Помимо «Вест Хэма», активный интерес к хорвату проявлял «Милан».

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Sanay
29 Августа 2021 в 17:36
Каких 30 млн. максимум 15, больше он не стоит.
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