​«Вест Хэм» близок к подписанию Влашича

«Вест Хэм» приблизился к подписанию полузащитника Николы Влашича, выступающего за ЦСКА. Об этом на своих страницах сообщает The Guardian.

Сумма сделки может составить 30 миллионов евро. Подписание Влашича в лондонском клубе считают более предпочтительным вариантом по сравнению с Джесси Лингардом из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что ранее представители Николы Влашича говорили о том, что футболисту пора покидать ЦСКА и идти на повышение. Помимо «Вест Хэма», активный интерес к хорвату проявлял «Милан».

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из «Эвертона».