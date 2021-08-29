​Норманн сменит «Ростов» на клуб АПЛ

Полузащитник Матиас Норманн перед закрытием летнего трансферного окна покинет «Ростов». Журналист Арилас Ульд-Сенд на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что о трансфере Норманна договорился «Норвич», выступающий в английской Премьер-лиге.

25-летний Матиас Норманн играл за «Ростов» с февраля 2019 года. За это время норвежец провёл за «жёлто-синих» 56 матчей, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами на партнёров.

В ближайшее время Матиас Норманн должен пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом с «Норвичем».