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Премьер-лига

​Слуцкий назвал щенка в честь Кварацхелии

29 Августа 2021 • 13:31 Комментировать

В воскресенье в парке имени Горького в Казани проходит благотворительная акция под названием «Дай лапу». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетил мероприятие и даже взял себе щенка из приюта. Специалист назвал его Квара в честь полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

Отметим, что в последние недели и месяцы слухи активно связывают Хвичу Кварацхелию с переездом в более статусный чемпионат.

В шести турах чемпионата России «Рубин» набрал 11 очков. На текущий момент команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Хвича Кварацхелия
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