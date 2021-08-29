​Слуцкий назвал щенка в честь Кварацхелии

В воскресенье в парке имени Горького в Казани проходит благотворительная акция под названием «Дай лапу». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетил мероприятие и даже взял себе щенка из приюта. Специалист назвал его Квара в честь полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

Отметим, что в последние недели и месяцы слухи активно связывают Хвичу Кварацхелию с переездом в более статусный чемпионат.

В шести турах чемпионата России «Рубин» набрал 11 очков. На текущий момент команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три зачётных балла.