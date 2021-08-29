​«Вест Хэм» сделал предложение по Кралу, «Спартак» отказал

«Вест Хэм» хочет заполучить хавбека «Спартака» Алекса Крала. Как сообщает «Спорт-Экспресс», лондонцы сделали предложения в виде аренды 23-летнего игрока с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. «Красно-белые» ответили на это предложение отказом из-за завышенных, на их взгляд, условий выкупа.

Алекс Крал выступает за «Спартак» с сентября 2019 года. За это время чешский полузащитник провёл во всех соревнованиях 60 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами. Эксперты портала transfermarkt оценивают Крала в 10 миллионов евро.