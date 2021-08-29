​Новичок «Спартака» Кофрие: «Хочу помочь клубу стать чемпионом в год столетия»

В воскресенье «Спартак» представил новичка команды – контракт с «красно-белыми» подписал бельгийский защитник Максимилиано Кофрие. 24-летний футболист успел дать первое интервью в качестве игрока московской команды. Среди прочего, Кофрие ответил на вопрос по поводу целей, которые он перед собой ставит в Москве.

«Мои цели? Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!» - приводятся слова Кофрие на сайте «Спартака».

В апреле «Спартак» будет отмечать 100 лет с момента своего основания. После шести туров чемпионата «красно-белые» занимают только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.