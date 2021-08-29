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Премьер-лига

​Новичок «Спартака» Кофрие: «Хочу помочь клубу стать чемпионом в год столетия»

29 Августа 2021 • 10:52 Комментировать (8)

В воскресенье «Спартак» представил новичка команды – контракт с «красно-белыми» подписал бельгийский защитник Максимилиано Кофрие. 24-летний футболист успел дать первое интервью в качестве игрока московской команды. Среди прочего, Кофрие ответил на вопрос по поводу целей, которые он перед собой ставит в Москве.

«Мои цели? Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!» - приводятся слова Кофрие на сайте «Спартака».

В апреле «Спартак» будет отмечать 100 лет с момента своего основания. После шести туров чемпионата «красно-белые» занимают только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
29 Августа 2021 в 12:15
Вероятно, он хлебнул рашен стронг водка и в диком восторге дал волю своей фантазии!
Crocodile
29 Августа 2021 в 12:14
стукачок мусарки цалдатик1: хачю зделать лекордное количество донософ и виполнить сраленскую норму в ентом знаменательном году.
имею доложыть шо седни, во втором чясу ночий мне пристнился цалдатик2 и стал значиц енто самое..
и када йа открыл глоза, окозалось, шта он мне вовсе не пристнился...
так шта примите меры шоб ну вы понели шо.
JUMPER
29 Августа 2021 в 12:14
ай маласа...))) нада памоч...таперь от тибя многаё зависить...))) уся надежда толька на тибя...)))
Slain
29 Августа 2021 в 11:26
Парень оптимист) ничего, пару месяцев в РПЛ и поймет куда попал)
Starpom
29 Августа 2021 в 11:24
Время покажет,кто будет смеяться последним!
Милка
29 Августа 2021 в 11:11
Это трудности перевода. Он говорил-«хочу помочь Спартаку завоевать кубок Пари Матч. Здесь все только этого ждут»
ARTUR
29 Августа 2021 в 10:58
как бы ФНЛ столетие не пришлось праздновать
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