В воскресенье утром «Спартак» объявил о подписании контракта с Максимилиано Кофрие. Срок трудового соглашения не раскрывается. Говорится лишь о том, что оно долгосрочное.

Максимилиано Кофрие перебрался в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена». 24-летний футболист выступает на позициях центрального и правого защитника.

За «Спартак» Максимилиано Кофрие будет играть под третьим номером.

Отметим, что «Спартак» плохо стартовал в новом сезоне. Если говорить о Премьер-лиге, то команда Руя Витории занимает только десятое место в таблице, сумев набрать лишь семь очков в шести прошедших турах.