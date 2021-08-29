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Премьер-лига

Кофрие стал игроком «Спартака» официально

29 Августа 2021 • 10:19 Комментировать

В воскресенье утром «Спартак» объявил о подписании контракта с Максимилиано Кофрие. Срок трудового соглашения не раскрывается. Говорится лишь о том, что оно долгосрочное.

Максимилиано Кофрие перебрался в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена». 24-летний футболист выступает на позициях центрального и правого защитника.

За «Спартак» Максимилиано Кофрие будет играть под третьим номером.

Отметим, что «Спартак» плохо стартовал в новом сезоне. Если говорить о Премьер-лиге, то команда Руя Витории занимает только десятое место в таблице, сумев набрать лишь семь очков в шести прошедших турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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