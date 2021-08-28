«Рубин» надеется отправить Йевтича и Бегича в аренду

Казанский «Рубин» ищет временных работодателей для двух своих балканских легионеров – Дарко Йевтича и Сильвие Бегича.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», Леонид Слуцкий готов отказаться от услуг дуэта иностранных игроков. Им уже начали подыскивать новое место работы в экстренном порядке с целью разгрузки заявочного листа.

Источник информирует о наличии у Бегича варианта с переходом на условиях аренды в состав «Крыльев Советов». Что касается будущего его швейцарского коллеги, то приютить Йевтича также будут не прочь клубы РПЛ.

Сегодня стало известно о переходе в «Рубин» датского вингера Андерса Дрейера.