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Премьер-лига

«Рубин» надеется отправить Йевтича и Бегича в аренду

28 Августа 2021 • 19:54 Комментировать
Рубин
...
Урал
11.09 18:00

Казанский «Рубин» ищет временных работодателей для двух своих балканских легионеров – Дарко Йевтича и Сильвие Бегича.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», Леонид Слуцкий готов отказаться от услуг дуэта иностранных игроков. Им уже начали подыскивать новое место работы в экстренном порядке с целью разгрузки заявочного листа.

Источник информирует о наличии у Бегича варианта с переходом на условиях аренды в состав «Крыльев Советов». Что касается будущего его швейцарского коллеги, то приютить Йевтича также будут не прочь клубы РПЛ.

Сегодня стало известно о переходе в «Рубин» датского вингера Андерса Дрейера.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дарко Йевтич Сильвие Бегич Трансферы футбола - лето 2021
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