Слуцкий удостоен государственной награды

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий получил из рук президента Татарстана Рустама Минниханова медаль «100 лет образования ТАССР».

«Благодаря энергии и таланту людей воплощаются в жизнь самые смелые идеи в экономике, науке и прочих отраслях. Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике», - приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба «Рубина».

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Леониду Слуцкому государственную награду



Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики. pic.twitter.com/GW0dpwbVKj — «Рубин» Казань (@fcrk) August 28, 2021

После шести туров казанцы занимают пятое место в таблице Тинькофф РПЛ с 11 очками в активе.