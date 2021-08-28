Парфе Бизоза продолжит выступления в чемпионате Дании – его новым клубом станет «Венсюссель».

Уфимцы отрапортовали о прекращении сотрудничества с 22-летним опорным хавбеком из Бурунди. На официальном сайте клуба опубликована информация касаемо предстоящего перехода Бизозы в стан «Венсюсселя». Клубы уже ударили по рукам, согласовав детали сделки.

ФК «Уфа» и датский «Венсюссель» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизозы.



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Мы благодарим Парфе за совместную работу и желаем удачного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/qs4oRBRJ0h — ФК УФА (@UfaFc) August 28, 2021

Примечательно, что за «Уфу» полузащитник выступал на протяжении всего полугода. Перебравшись в феврале из норвежского «Олесунна», Бизоза успел провести в РПЛ всего 11 поединков, получив за это время три «горчичника».