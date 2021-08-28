Казанский «Рубин» посредством своего официального сайта отрапортовал об усилении атакующей линии. Ряды команды пополнил атакующий полузащитник «Митьюлланда» Андерс Дрейер. 23-летний датский вингер заключил с казанцами пятилетний трудовой договор.

Ранее сообщалось, что за трансфер футболиста «Рубин» заплатит порядка шести миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Дрейер сыграл девять поединков, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.

После шести туров российской Премьер-лиги «Рубин» с 11 набранными баллами занимает пятое место в таблице. РПЛ ушла на перерыв в связи с матчами сборной России.