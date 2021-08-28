Орлов: «Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в шуточной форме отреагировал на вчерашний уход португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». Опытный голеадор сменил клубную прописку, вернувшись в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду убежал, потому что надо было играть против «Зенита». Испугался, перебежал в Англию. Шутка на заметку», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что по результатам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов в соперники чемпиону России достались «Ювентус», «Челси» и «Мальмё».

Сегодня, 28 августа, СМИ назвали причину срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити».