Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 310 Комментарии
Премьер-лига

Орлов: «Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита»

28 Августа 2021 • 15:59 Комментировать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в шуточной форме отреагировал на вчерашний уход португальца Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». Опытный голеадор сменил клубную прописку, вернувшись в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду убежал, потому что надо было играть против «Зенита». Испугался, перебежал в Англию. Шутка на заметку», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что по результатам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов в соперники чемпиону России достались «Ювентус», «Челси» и «Мальмё».

Сегодня, 28 августа, СМИ назвали причину срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
18:06 · Россия. Премьер-лига
Бизоза покидет состав «Уфы»
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» оформил трансфер датского вингера Дрейера официально
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бэйл: «Хочется поскорее дебютировать на стадионе «Крыльев Советов»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Мидтьюлланда» Дрейер подпишет контракт с «Рубином»
14:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Израиля 1
14:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» подпишет 3-летний контракт с защитником «Сент-Трюйдена» 2
14:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Предлагать выкупать места на легионеров – наглость со стороны «Зенита» 4
14:11 · Россия. Премьер-лига
Шунин - о 300 матчах за «Динамо»: «Счастлив, что столько времени нахожусь в клубе» 1
13:35 · Россия. Премьер-лига
Лидер политической партии: Я бы вернул продажу пива на стадионах в небольших объемах 2
11:54 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» нашло усиление в «Вольфсбурге» 1 слухи
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Спартака»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Переход Азмуна очень сложно осуществить» 1
10:57 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека - о дебюте за «Локомотив»: «Приехал сюда, чтобы играть во всех матчах»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Глушаков - о вызове в сборную России: «Сделаю всё возможное, но выбор - за тренером»
Все новости
Рекомендуем
 