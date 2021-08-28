Вингер «Мидтьюлланда» Дрейер подпишет контракт с «Рубином»

Андерс Дрейер из «Мидтьюлланда» все же пополнит ряды казанского «Рубина». О трансфере будет сообщено в ближайшее время.

Сам футболист уже поставил подпись под соглашением с российским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, переход 23-летнего вингера обошелся «Рубину» в шесть миллионов евро. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Датчанин на данный момент дожидается получения визы, чтобы прилететь в Казань. Напомним, что в текущем сезоне Дрейер принял участие в шести играх за «Мидтьюлланд», в которых ему удалось отметиться тремя голами и пятью ассистами.