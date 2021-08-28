ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Израиля

Израильский хавбек Авиэль Заргари, права на которого принадлежат клубу «Бейтар», имеет вариант продолжения карьеры в российском чемпионате. Согласно сведениям в телеграм-канале «Добрый пруф», интерес к 18-летнему исполнителю проявляет московский ЦСКА.

Кроме «армейцев», заинтересованность в услугах перспективного игрока проявляют несколько европейских клубов.

Заргари является воспитанником «Бейтара». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках, записав на свой счет одну голевую передачу. Трудовое соглашение Авиэля рассчитано до 2025 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.