«Спартак» подпишет 3-летний контракт с защитником «Сент-Трюйдена»

Защитник Максимилиано Кауфриз, который выступает за бельгийский «Сент-Трюйден», близок к переезду в российский чемпионат. Новым местом работы 27-летнего исполнителя станет московский «Спартак», об этом сообщает Metaratings.

Футболист уже успешно прошел медицинское обследование. Кауфриз в скором времени подпишет с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024 года. За столичный коллектив защитник будет играть под третьим номером.

«Спартак» под руководством португальца Руя Витории неудачно стартовал в Премьер-лиге. В шести турах команда потерпела три поражения и занимает десятое место в таблице.