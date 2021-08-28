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Премьер-лига

«Спартак» подпишет 3-летний контракт с защитником «Сент-Трюйдена»

28 Августа 2021 • 14:48 Комментировать (2)

Защитник Максимилиано Кауфриз, который выступает за бельгийский «Сент-Трюйден», близок к переезду в российский чемпионат. Новым местом работы 27-летнего исполнителя станет московский «Спартак», об этом сообщает Metaratings.

Футболист уже успешно прошел медицинское обследование. Кауфриз в скором времени подпишет с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024 года. За столичный коллектив защитник будет играть под третьим номером.

«Спартак» под руководством португальца Руя Витории неудачно стартовал в Премьер-лиге. В шести турах команда потерпела три поражения и занимает десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2021 Максимилиано Кауфриз
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Комментарии (1)
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Don sangre
28 Августа 2021 в 15:09
Защитник это хорошо
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