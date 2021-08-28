Лидер политической партии: Я бы вернул продажу пива на стадионах в небольших объемах

Лидер политической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал запрет продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.

В интервью Sport24 Малинкович поделился мыслями насчет возможного возвращения алкогольных напитков на трибуны. Он считает, что отмена запрета может негативно повлиять на поведение болельщиков, ведь тогда возрастет риск различных инцидентов. Впрочем, политик заявил, что можно урегулировать правило: «Спорт – это эмоции, а эмоции связаны с употреблением алкоголя. Пиво на стадионах должно быть исключено, если мы говорим о безлимитном объеме. Небольшой объем я бы вернул».

Также Малинкович отметил, что фанаты все-равно умудряются проносить алкоголь на трибуны. Чтобы избежать этого, необходимо усилить меры контроля, как это делают в Англии или Германии, считает депутат.