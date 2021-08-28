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Премьер-лига

Лидер политической партии: Я бы вернул продажу пива на стадионах в небольших объемах

28 Августа 2021 • 13:35 Комментировать (2)

Лидер политической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал запрет продажи пива на стадионах во время футбольных матчей.

В интервью Sport24 Малинкович поделился мыслями насчет возможного возвращения алкогольных напитков на трибуны. Он считает, что отмена запрета может негативно повлиять на поведение болельщиков, ведь тогда возрастет риск различных инцидентов. Впрочем, политик заявил, что можно урегулировать правило: «Спорт – это эмоции, а эмоции связаны с употреблением алкоголя. Пиво на стадионах должно быть исключено, если мы говорим о безлимитном объеме. Небольшой объем я бы вернул».

Также Малинкович отметил, что фанаты все-равно умудряются проносить алкоголь на трибуны. Чтобы избежать этого, необходимо усилить меры контроля, как это делают в Англии или Германии, считает депутат.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
28 Августа 2021 в 13:43
заголовок адовенький.
это как если бы вместо имени-фамилии в заголовке писать: "Игрок сказал, что он хочет перейти в другой клуб".
а по существу темы, "коммунист" прав, хоть и обосновал мнение в колхозном стиле (ну, на то он и "коммунист")
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