Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги стартового отрезка чемпионата России.

- Прошло шесть стартовых туров чемпионата. Какие для вас были главные сюрпризы?

- Не очень удачный старт «Ростова» и «Краснодара» удивил. Ну и, конечно, мне непонятна ситуация в «Спартаке». Это три клуба, от которых я ожидал большего.

- «Спартак» - это самое большое разочарование?

- Не скажу, что это разочарование, просто непонятно, чего они хотят. У них постоянно возникают конфликтные ситуации. Тренера только пригласили, и он уже им не нужен. Так работать тренеру тоже тяжело. Это стало неожиданностью старта сезона.

- Кто из команд понравился на старте чемпионата?

- Могу отметить «Динамо». Его вчерашняя игра с «Локомотивом» это подтверждает. Меня очень подкупает энтузиазм, с которым футболисты играют. Они двигаются очень хорошо. Для российского чемпионата это необычно. На медали эта команда точно будет претендовать, но это еще очень молодой коллектив. Динамовцы пропускают совсем необязательные контратаки, имея колоссальное преимущество. И при этом не реализуют

два-три железобетонных момента. Они могли даже проиграть «Локомотиву». У основной массы футболистов есть юношеский максимализм, и пока он не перерастет в опыт, этой команде будет трудно бороться за чемпионство. Только за другие медали.

- «Зенит» закономерно занимает промежуточное первое место или он не так ярок, как в прошлом чемпионате?

- Не сказал бы, что «Зенит» выступал ярко даже когда становился чемпионом несколько лет подряд. Просто эта команда имеет лучших футболистов в России, которые прилагают столько усилий, сколько для победы нужно. Иногда они не рассчитывают свои силы и не побеждают. А так, они выигрывают чемпионаты с наименьшими затратами. В этом сезоне начало показывает, что как бы они не играли, все равно идут на первом месте.

- Чем объясните успехи «Сочи», который занимает промежуточное третье место?

- Для меня это не неожиданность. Они уже год или два должны находиться в тройке. Я понимаю возможности этого клуба, что у него крепкий состав. Меня удивляет, почему южане играют так нестабильно. Надеюсь, в этом году команда поборется за чемпионство. Почему нет? Сейчас у сочинцев очень большие возможности в футболе, команда крепкая. Там играло двенадцать человек из чемпионского «Зенита». Почему они в Питере смогли стать чемпионами, а с «Сочи» находились на десятом месте? Вот это для меня вопрос. Если «Сочи» не сможет залезть в тройку, я буду удивлен.

- Как вам выступление ЦСКА с новым главным тренером?

- ЦСКА ищет свою игру и оптимального тренера уже который год. Команда не может выступать так, как лет семь назад, когда из года в год боролась за чемпионство. А сейчас идут перепады. Надеюсь, что «армейские» футболисты помогут Березуцкому стать тренером и закрепиться на новом поприще.

- «Локомотив», который занимает четвертое место. Впечатляет?

- Он в прошлом сезоне мне нравился по игре. В этом чемпионате у «железнодорожников» есть определенные проблемы, как показал матч с «Динамо». Хотя это одна из лучших российских команд по игре. Видно, что тренер пытается требовать от футболистов. Для России это уже большое дело.

- Из игроков кто-то выделился за этот отрезок времени со знаком плюс или минус?

- Смолов идет первым в списке бомбардиров, и это удивляет. Обычно когда футболист попадает в яму: то он пару лет боролся за место в составе, то команды менял, потом вылезти из этого сложно. А Смолов сумел это сделать. Мастерство у него всегда было, просто он не смог реализоваться настолько, насколько все ожидали. Но мы видим, что его талант никуда не делся.

Елена Григорьевская