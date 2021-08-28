Глушаков - о вызове в сборную России: «Сделаю всё возможное, но выбор - за тренером»

Хавбек Денис Глушаков, выступающий на клубном уровне за подмосковные «Химки», высказался о возможном возвращении в ряды национальной команды.

В беседе с пресс-службой 34-летний футболист отметил, что решение остается за главным тренером сборной Валерием Карпиным. Со своей стороны, Глушаков пообещал усердно работать и сделать все возможное, чтобы заслужить вызов в команду.

Напомним, что последний раз Денис играл за сборную России в марте 2018 года. В общей сложности на счету полузащитника 57 поединков в составе национальной команды, пять голов и одна результативная передача.