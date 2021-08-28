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Премьер-лига

5 громких трансферов, которые клубы чемпионата России могут совершить до закрытия окна

28 Августа 2021 • 10:32 Комментировать (15)

В топ-лигах Европы летнее трансферное окно-2021 продлится до 31 августа. А вот клубы РПЛ могут подписывать и продавать игроков до 7 сентября. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» составило список пяти потенциальных громких сделок, которые российские команды ещё могут провернуть до закрытия трансферного окна.

Антон Миранчук

Откуда: «Локомотив»

Куда: ЦСКА или «Зенит»

Трансферная стоимость: 12 млн евро

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Агент Вадим Шпинёв сообщил, что его клиентом активно интересуются ЦСКА и «Зенит». Армейцы рассматривают 25-летнего полузащитника «Локомотива» в качестве замены Николе Влашичу. Хорват до конца летнего трансферного окна ещё имеет шанс сменить прописку. Гораздо решительнее настроен «Зенит» – питерцы готовы выложить 10 млн евро. Сам Антон заявил руководителям «Локо», что хочет в Европу. Учитывая отсутствие предложений из топ-5 лиг, Европа пока не хочет его.

 

Андреа Белотти

Откуда: «Торино»

Куда: «Зенит»

Трансферная стоимость: 35 млн евро

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В 2019 году предприимчивый президент «Торино» Урбано Каиро называл Белотти будущей звездой футбола, требуя за него 60 млн евро. В 2021 году Белотти стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, но статус звезды так и не получил. В итальянских СМИ периодически появляется информация о том, что «Зенит» готов выложить 30 млн. Но жена футболиста не хочет переезжать в Россию. Возможно, она изменит своё решение, если услышит сумму заработной платы, которую её муж будет получать в Питере? Белотти сейчас близок к переходу в «Интер». Но миланский клуб всё никак не может найти 20 млн, запрашиваемых туринским клубом. Хороший шанс для «Зенита» в последний момент перехватить чемпиона Европы.

 

Сергей Петров

Откуда: «Краснодар»

Куда: «Спартак»

Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

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С приходом центрального защитника Максимилиано Кауфриза и левого защитника Артёма Макарчука работа «Спартака» на трансферном рынке ещё не завершена. Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков сообщил, что клуб ищет усиление на позицию правого защитника. Учитывая лимит на легионеров, искать нужно на внутреннем рынке. Самый очевидный кандидат – 30-летний Петров из «Краснодара». Пару сезонов назад он был одним из лучших в России на своей позиции, однако в последнее время травмы ему мешали играть регулярно. Но когда Петров здоров, он показывает свой высокий уровень.

 

Хосе Паломино

Откуда: «Аталанта»

Куда: «Краснодар»

Трансферная стоимость: 10 млн евро

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Впервые об интересе «быков» к одноклубнику Алексея Миранчука стало известно в мае. Летом Марчело Пуссо, агент защитника «Аталанты», подтвердил, что есть хорошее предложение из РПЛ. Бергамаски в межсезонье стараются сохранить состав, но финансово привлекательное предложение из Кубани их может заинтересовать.

 

Илья Лантратов

Откуда: «Химки»

Куда: «Зенит»

Трансферная стоимость: 2 млн евро

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В ночь со 2 на 3 сентября закрывается заявка на групповой этап Лиги чемпионов, а у «Зенита» всё ещё нет сильного вратаря. После ухода Лунёва в «Байер» тревожно за последний рубеж. 34-летний Кержаков или 18-летний Одоевский – так себе перспектива в преддверии матчей с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Российские вратари стоят дорого, а «Зенит» не готов за голкипера платить миллионы. В последние дни трансферного окна РПЛ питерцы могут подписать кого-то из возрастных вратарей, вроде Джанаева или Дюпина, но лучше поработать на перспективу – 25-летний голкипер «Химок» Лантратов мог бы закрыть позицию на несколько сезонов.

Владислав АВРАМЕНКО

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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:24
Зачем заставлять игрока ,заманивая его большими деньгами переходить в клуб ,бред. Надо понимать ,что Белотти не будет даже за огромные бабки играть так как он играет ,чтоб с душой и интересом . А фраза " Но жена футболиста не хочет переезжать в Россию. Возможно, она изменит своё решение, если услышит сумму заработной платы, которую её муж будет получать в Питере" ВЫ ГОНИТЕ ?)) Тупо покупаете и жену и самого Белотти ,можно ещё пол Италии таким методом купить ))) И вообще трансферы итальянцев в РФ никогда не были успехом.
Maddox
28 Августа 2021 в 11:29
Где-то в Генуе поперхнулся Кришито.
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:42
ОГО ,МОЩЬ ))))
КенГуРУ
28 Августа 2021 в 11:57
В сборной Италии тех времен играл эта "МОЩЬ" Изучи вопрос, прежде чем утверждать что то.
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 12:04
Ключевое слово ИГРАЛ ,а потом он наверное на повышение пошёл после Зенита ?))) Ну ну )))
КенГуРУ
28 Августа 2021 в 12:16
Это все твои аргументы? Ну ну.С тобой все ясно.
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 12:22
Я говорю по факту ,а ты по симпатии игрока .)) И если со мной всё ясно ,то с тобой всё печально ,сам подтвердил )))
JUMPER
28 Августа 2021 в 11:31
Макс ты заблуждаешься...))) Кришито, Разина.
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:40
Ну если Кришито это успех ,то я молчу ))) Это потолок АПЛ )))
Djin Green
28 Августа 2021 в 11:47
При чем здесь АПЛ? Ты же пишеш про РФ. Кришито, потрясающий игрок.
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:49
Помарочка с буквой РПЛ )))
JUMPER
28 Августа 2021 в 11:40
Пассони -Уралан
Руополо - Локо
Пелиццоли -Локо
Дель Канто - Уралан
Розина - Зенит
Кришито - Зенит
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:41
Кто эти все люди ?)))))
JUMPER
28 Августа 2021 в 11:42
гугл тебе даст ответ
Марченко Максим
28 Августа 2021 в 11:46
В том то и дело , что сам гугл заблудится и будет их искать сутки этих успешных ,знаменитых игроков ))) Только РОЗЫСК поможет )))
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