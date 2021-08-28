Гилерме выступил за полную отмену лимита на легионеров

Страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как относится к инициативе отмены лимита на легионеров в российском футболе.

В беседе с корреспондентом Sport24 натурализованный бразилец заявил, что полностью поддерживает полную отмену ограничения на иностранных футболистов в РПЛ. Он считает, что в таком случае появится больше конкуренции за место в составе. В таких условиях российские игроки будут быстрее прогрессировать. Сейчас же их развитию мешает отсутствие конкуренции.

Ранее сообщалось, что РФС планирует обсудить с клубами полную отмену лимита. С сезона-2020/2021 лимит действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке.