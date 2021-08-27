​Гилерме: «Для меня невозможно отказаться играть за сборную»

После ничьей с «Динамо» в дерби (1:1) вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме уделил время представителям СМИ. Среди прочего, голкипер поговорил о сборной России.

- Ты говорил, что больше не будешь играть за сборную России. Что тебя заставило передумать? – прозвучал вопрос.

- Я не говорил, что не буду больше играть за сборную. Может, говорил, но не так выразился. Я просто в тот момент считал, что мой вызов маловероятен. Но для меня невозможно отказаться играть за сборную. Если меня будут вызывать, я всегда буду готов помочь команде, - ответил Гилерме.

Ближайший матч сборная России проведёт против Хорватии 1 сентября.