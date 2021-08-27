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Премьер-лига

​Глушаков высказался о лимите на легионеров

27 Августа 2021 • 23:32 Комментировать

Выступающий за «Химки» Денис Глушаков высказался по поводу такой обсуждаемой в российском футбольном обществе темы как лимит на легионеров.

Как известно, РФС предлагает отказаться от лимита, оставив лишь ограничения для иностранных игроков по их качеству.

По мнению Глушакова, лимит на легионеров не является главной проблемой российского футбола на сегодняшний день. Футболист сказал, что нужно решать более глобальные вопросы.

«Те, кто поддерживает эту идею [отмены лимита на легионеров], задавались вопросом, кто будет играть в первой лиге? А в сборной? Откуда молодые футболисты будут появляться-то?» - сказал Глушаков sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков лимит на легионеров
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