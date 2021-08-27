Александр Кержаков: «Таковы правила, но понятно, что когда тебе с метра бьют со всей силы в руку…»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с «Химками» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Был матч как и все предыдущие. Я думаю, что для нас легких и не будет встреч, но это и хорошо, потому что ребята сохраняют концентрацию. Что касается в целом игры, я считаю, что сыграли неплохо, в обороне неплохо. Были некоторые ошибки, но это футбол.

Обидный пенальти. Понятно, что мы ничего не можем сделать, таковы правила, но понятно, что когда тебе с метра бьют со всей силы в руку… Но опять же, это футбол, правила для всех едины, могли забить мы в конце матча, хороший момент был после прострела, но ничья на выезде - неплохой результат для нас.

- Удалось услышать в конце первого тайма вы обратились к своим футболистам со словами, если немного перефразировать: «Чего вы боитесь?» Действительно есть волнение у некоторых ваших футболистов?

- Послушайте, некоторые в первый раз играют в Премьер-лиге, у нас таких большинство. Конечно, есть волнение, это нормально.

- Это может стать ключевым фактором?

- Я надеюсь, что с каждой игрой волнение будет уходить. Оно приветствуется до игры, но не во время, поэтому я считаю, что фактор не единственный на футбольном поле. Если ребята будут выполнять требования, которые они получают, то проблем у нас не будет.