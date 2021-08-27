​В чемпионате России осталось только две команды, которые ещё не проигрывали

Под шестым туром Премьер-лиги России в пятницу вечером была подведена черта, и в чемпионате наступила первая в сезоне пауза на матчи сборных. Лидером РПЛ после шести игровых дней является «Зенит», набравший 14 зачётных баллов (4 победы, 2 ничьи).

После пяти туров чемпионата в Премьер-лиге было три команды с нулём в графе поражений. После неудачи «Рубина» в гостях у «Краснодара» в виде поражения 0:2 таких команд осталось две. Помимо лидирующего «Зенита», без поражений идёт «Локомотив» (3 победы, 3 ничьи). В турнирной таблице «железнодорожники» Марко Николича занимают четвёртое место.