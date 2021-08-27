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Ташуев: «Динамовцы поборются с «Зенитом», если у них не закружится голова» эксклюзив

27 Августа 2021 • 22:41 Комментировать

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, ранее возглавлявший «Краснодар» и «Анжи», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби «Динамо» и «Локомотива» (1:1).

- Интересная игра, честно скажу. Она была смотрибельная с обеих сторон, приятная глазу. У «Динамо» хорошо смотрятся молодые ребята – тот же Фомин в середине поля, Тюкавин с Захаряном в атаке. Они ещё не в самом соку, но набирают, и набирают очень стремительно. Я думаю, они – будущее российского футбола. Шиманьски тоже здорово выглядит. Команда «Динамо» – молодая, задорная, бегущая вперёд. Стиль такой правильный у Шварца, вертикальный. «Локомотив», может, немножко уступал в мобильности, но всё равно показал отличную самоотдачу. Хорошую форму набрал Смолов, который сам организовал и сам забил шикарный гол.

«Динамо» может именно выстрелить и побороться с «Зенитом», если не будет травм и если у молодёжи не закружится голова. Молодые ребята не всегда стабильны, могут растерять форму и где-то неправильно себя повести. Но надеюсь, что современные молодые люди понимают: у футболистов профессия коротка, и надо дорожить тем, чего добиваешься каждый день. Может, «Динамо» ещё приобретёт парочку опытных футболистов. В любом случае эта команда сегодня боеспособная и интересная.

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Евро-Футбол.Ру,
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