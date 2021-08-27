​Малком вызван в сборную Бразилии

Форвард «Зенита» Малком оказался в списке игроков, вызванных в национальную сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира. Помимо вызова Малкома, стоит отметить вызов экс-игрока «Зенита» Халка. Информация размещена на сайте Бразильской конфедерации футбола.

В сентябре сборная Бразилии проведёт отборочные матчи против Чили, Аргентины и Перу. На текущий момент именно «селесао» возглавляют таблицу отбора в Южной Америке, выиграв все шесть прошедших матчей.

Напомним, что Малком стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Там бразильцы в финале футбольного турнира обыграли испанцев.