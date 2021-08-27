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​Малком вызван в сборную Бразилии

27 Августа 2021 • 21:55 Комментировать

Форвард «Зенита» Малком оказался в списке игроков, вызванных в национальную сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира. Помимо вызова Малкома, стоит отметить вызов экс-игрока «Зенита» Халка. Информация размещена на сайте Бразильской конфедерации футбола.

В сентябре сборная Бразилии проведёт отборочные матчи против Чили, Аргентины и Перу. На текущий момент именно «селесао» возглавляют таблицу отбора в Южной Америке, выиграв все шесть прошедших матчей.

Напомним, что Малком стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Там бразильцы в финале футбольного турнира обыграли испанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком
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