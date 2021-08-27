«Химки» с «Нижним Новгородом» сыграли в боевую ничью

В шестом туре РПЛ встретились «Химки» и «Нижний Новгород», которым нужны очки для того, чтобы отдалиться от зоны вылета.

В первом тайме острее выглядели гости. После удара Бекима Балая с острого угла на ленточке ворот здорово сыграл Денис Глушаков. А вот на 35-й минуте Алексей Козлов вколотил мяч в сетку пустых ворот, добавив его после удара Ричи Эннина. У подмосковной команды был шанс наказать соперника за ошибку голкипера, но Илья Кухарчук попал в штангу. Тем не менее, после перерыва Глушаков пробил в руку защитника и уверенно реализовал 11-метровый. У Кемаля Адеми были моменты для того, чтобы вырвать победу, но мяч не шел в ворота. Напоследок Илья Камышев получил красную карточку за удар шипами в колено Акошу Кечкешу.

Финальный свисток зафиксировал единицы на табло.