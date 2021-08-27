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«Химки» с «Нижним Новгородом» сыграли в боевую ничью

27 Августа 2021 • 20:24 Комментировать
Химки
1:1
Нижний Новгород
окончен

В шестом туре РПЛ встретились «Химки» и «Нижний Новгород», которым нужны очки для того, чтобы отдалиться от зоны вылета.

Протокол игры  
Химки 1:1 Нижний Новгород
    35' Козлов Алексей (0:1)
(1:1) Глушаков Денис 54'    
Лантратов Илья Стойинович Душан   46' (Себаи Сенин (   46') Данилкин Егор Идову Брайн Боженов Кирилл Дагерстол Филип   40' Глушаков Денис   45' Набиуллин Эльмир Besard Sabovic   46' (Камышев Илья (   46'   88') Кухарчук Илья   67' (Соколов Артём (   67') Адеми Кемаль
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Давидян Давид Трошечкин Александр Сычёв Виталий Алиев Камран
Нигматуллин Артур Кечкеш Акош Масоэро Лукас   80' Гоцук Кирилл Козлов Алексей Каккоев Никита   63' (Шарипов Альберт (   63') Калинский Николай Йолдошев Иброхимхалил   69' (Ткачук Денис (   69'   76') Могилевец Павел   63' (Сулейманов Тимур (   63') Эннин Ричи Балай Беким   86' (Горбунов Игорь (   86')
Запасные: Берковский Илья Сапета Александр Анисимов Артур Синицын Андрей Косарев Кирилл Пенчиков Даниил Гогличидзе Лео
27 августа. Стадион "Арена Химки" (Химки).

В первом тайме острее выглядели гости. После удара Бекима Балая с острого угла на ленточке ворот здорово сыграл Денис Глушаков. А вот на 35-й минуте Алексей Козлов вколотил мяч в сетку пустых ворот, добавив его после удара Ричи Эннина. У подмосковной команды был шанс наказать соперника за ошибку голкипера, но Илья Кухарчук попал в штангу. Тем не менее, после перерыва Глушаков пробил в руку защитника и уверенно реализовал 11-метровый. У Кемаля Адеми были моменты для того, чтобы вырвать победу, но мяч не шел в ворота. Напоследок Илья Камышев получил красную карточку за удар шипами в колено Акошу Кечкешу.

Финальный свисток зафиксировал единицы на табло.

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