Моро: «Мы рады нашим нынешним результатам»

Игрок средней линии московского «Динамо» Никола Моро подвёл промежуточные итоги после пяти сыгранных матчей в чемпионате России.

По словам полузащитника, задачей футболистов заключается в том, чтобы сохранять место в группе лидеров первенства, ведь так у фанатов будет возможность еженедельно радоваться достижением своего любимого клуба. По мнению Моро, у динамовцев в настоящее время есть все ресурсы для того, чтобы завоевать чемпионский титул.

«Мы рады своим нынешним результатам», - цитирует Николу Metaratings.

После пяти полных сыгранных поединков москвичи занимают третью позицию, имея матч в запасе перед питерским «Зенитом» и «Сочи».