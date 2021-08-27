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Тедеско не будет вновь тренировать «Спартак»

27 Августа 2021 • 18:15 Комментировать

Немецкий специалист Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», не вернётся в техническую зону «Открытие Арены». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что наставник может вновь возглавить «красно-белых».

Ситуацию в интервью изданию также прокомментировал руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

«Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», - сказал Зеленов.

В настоящее время наставником «Спартака» является португалец Руй Витория. Под его руководством команда уступила в трёх из шести дуэлей в текущем сезоне чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Руй Витория Доменико Тедеско
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