Тедеско не будет вновь тренировать «Спартак»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», не вернётся в техническую зону «Открытие Арены». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что наставник может вновь возглавить «красно-белых».

Ситуацию в интервью изданию также прокомментировал руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

«Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», - сказал Зеленов.

В настоящее время наставником «Спартака» является португалец Руй Витория. Под его руководством команда уступила в трёх из шести дуэлей в текущем сезоне чемпионата России.