Представители Влашича оказывают давление на руководство ЦСКА

Представители хорватского нападающего московского ЦСКА Николы Влашича всеми силами пытаются добиться перехода игрока в другой клуб. Об этом сообщает журналист Максим Фридман на своём канале в «Телеграме».

По данным журналиста, аналогично с ситуацией с несостоявшимся переходом игрока в «Милан», его представители начали давить на руководство «армейцев». Ранее сообщалось, что за балканского форварда до 30 миллионов евро готов был выложить лондонский «Вест Хэм».

Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за клуб 86 поединков в рамках чемпионата России, в котором 28 раз отмечался взятиями ворот соперников.