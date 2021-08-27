Представители Влашича оказывают давление на руководство ЦСКА

Представители хорватского нападающего московского ЦСКА Николы Влашича всеми силами пытаются добиться перехода игрока в другой клуб. Об этом сообщает журналист Максим Фридман на своём канале в «Телеграме».
По данным журналиста, аналогично с ситуацией с несостоявшимся переходом игрока в «Милан», его представители начали давить на руководство «армейцев». Ранее сообщалось, что за балканского форварда до 30 миллионов евро готов был выложить лондонский «Вест Хэм».
Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за клуб 86 поединков в рамках чемпионата России, в котором 28 раз отмечался взятиями ворот соперников.
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