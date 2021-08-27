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Божович раскритиковал судейство в российском чемпионате

27 Августа 2021 • 17:40 Комментировать (1)

Экс-наставник различных российских клубов Миодраг Божович осыпал критикой судейство в высшем дивизионе отечественного футбола.

Божович подчеркнул хорошую работу российских судей на европейской арене – в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отметил, что как только дело доходит до внутреннего первенства, сразу арбитры начинают допускать большое количество ошибок.

«Судейство в России просто отвратительное, даже VAR не помогает», - сказал Божович в интервью Sport24.

Напомним, работа известного российского арбитра Сергея Карасёва была высоко оценена различными отечественными и зарубежными экспертами. Также Карасёв недавно обслуживал поединок за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Суперкубок Уефа Сергей Карасёв РПЛ
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Комментарии (1)
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Mazervis
27 Августа 2021 в 18:37
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