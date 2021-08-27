Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 478 Комментарии
Премьер-лига

«Локомотив» заинтересован услугами форварда «Утрехта» слухи

27 Августа 2021 • 14:13 Комментировать

Московский «Локомотив» заинтересовался услугами нападающего голландского «Утрехта» Гьяно Керком. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, в гонке за игроком передней линии также пребывают итальянская «Верона» и французский «Брест».

В минувшей кампании голландской Эредивизи Гьяно Керк отыграл за «Утрехт» 36 поединков, 8 раз отметившись взятиями ворот соперников и 6 раз помогая в этом партнёрам по команде.

Гьяно Керк выступает за «Утрехт» с 2016 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Утрехт Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.2
27.08  20:30 Краснодар ... Рубин 1.68 4 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Утрехта» подтвердил интерес со стороны «Локомотива» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересован услугами форварда «Утрехта» слухи
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» выступил с заявлением касаемо резонансного эпизода при участии Бериши
12:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Порту»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Витория испытывает проблемы с выбором состава»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев встал на защиту Бериши 1
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Рубин» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
РПЛ представила новый логотип по случаю юбилея 2 фото
11:04 · Россия. Премьер-лига
Жирков подтвердил, что его выгнали с базы сборной России 6
10:09 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал соперников «Ахмата» игнорировать принципы фэйр-плей 3
09:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Отмена лимита грозит проблемами для сборной» 2
09:15 · Россия. Премьер-лига
Легенду выдворили из лагеря сборной России: Жиркову запретили тренироваться в Новогорске 2
08:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» - «Локомотив»
08:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил домашнюю беспроигрышную серию с московскими клубами
Все новости
Рекомендуем
 