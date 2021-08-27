Московский «Локомотив» заинтересовался услугами нападающего голландского «Утрехта» Гьяно Керком. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, в гонке за игроком передней линии также пребывают итальянская «Верона» и французский «Брест».

В минувшей кампании голландской Эредивизи Гьяно Керк отыграл за «Утрехт» 36 поединков, 8 раз отметившись взятиями ворот соперников и 6 раз помогая в этом партнёрам по команде.

Гьяно Керк выступает за «Утрехт» с 2016 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.