«Спартак» сделал предложение по защитнику «Порту»

Защитник «Порту» Вилсон Манафа продолжает находиться в шорт-листе московского «Спартака». Согласно сведениям «Спорт-экспресса», «красно-белые» сделали предложение португальскому гранду по трансферу 27-летнего игрока.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», - сказал агент футболиста Бланко Фернандес.

Точная сумма предложения не раскрывается. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость португальского защитника составляет семь миллионов евро.

Срок трудового договора Манафы с «Порту» истекает летом 2023 года.