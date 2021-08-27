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«Спартак» сделал предложение по защитнику «Порту»

27 Августа 2021 • 12:54 Комментировать

Защитник «Порту» Вилсон Манафа продолжает находиться в шорт-листе московского «Спартака». Согласно сведениям «Спорт-экспресса», «красно-белые» сделали предложение португальскому гранду по трансферу 27-летнего игрока.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», - сказал агент футболиста Бланко Фернандес.

Точная сумма предложения не раскрывается. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость португальского защитника составляет семь миллионов евро.

Срок трудового договора Манафы с «Порту» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2021 Вилсон Манафа
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