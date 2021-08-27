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Премьер-лига

Жирков подтвердил, что его выгнали с базы сборной России

27 Августа 2021 • 11:04 Комментировать (2)

Защитник Юрий Жирков, который восстанавливался после травмы в Новогорске, прокомментировал информацию о том, что его выдворили из тренировочной базы. В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» 38-летний ветеран подтвердил эту новость.

«Да, правда», - сказал Жирков.

Напомним, что Юрий получил повреждение во время выступлений за национальную команду на чемпионате Европы-2020. Игрок травмировался во встрече с бельгийцами.

В общей сложности Жирков провел за сборную России 105 матчей в различных турнирах.

В настоящий момент защитник пребывает в статусе свободного агента. Этим летом у него истек контракт с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
27 Августа 2021 в 11:30
Так у нас с легендами обходятся. Некрасиво совершенно.
Id343572846
27 Августа 2021 в 11:19
Если Жирков ещё не долечился, тогда кто и зачем его выгнал ?...
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