Жирков подтвердил, что его выгнали с базы сборной России

Защитник Юрий Жирков, который восстанавливался после травмы в Новогорске, прокомментировал информацию о том, что его выдворили из тренировочной базы. В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» 38-летний ветеран подтвердил эту новость.

«Да, правда», - сказал Жирков.

Напомним, что Юрий получил повреждение во время выступлений за национальную команду на чемпионате Европы-2020. Игрок травмировался во встрече с бельгийцами.

В общей сложности Жирков провел за сборную России 105 матчей в различных турнирах.

В настоящий момент защитник пребывает в статусе свободного агента. Этим летом у него истек контракт с «Зенитом».