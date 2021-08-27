Кафельников назвал человека, виновного в неудачах «Спартака»

Экс-теннисист и поклонник московского «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на неудачные результаты команды на старте сезона. В интервью РБК он назвал главную проблему «красно-белых».

По его мнению, проблема не в тренере, а в руководстве клуба. Кафельников считает, что Леонид Федун должен покинуть «Спартак».

«Проблема во владельце клуба. Он не должен владеть клубом. Федун - главная проблема «Спартака», - заявил Кафельников.

После шести туров чемпионата России «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице. Клуб также неудачно выступил в квалификации Лиге чемпионов, вылетев по сумме двух матчей от лиссабонской «Бенфики».

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