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Кафельников назвал человека, виновного в неудачах «Спартака»

27 Августа 2021 • 09:41 Комментировать (2)

Экс-теннисист и поклонник московского «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на неудачные результаты команды на старте сезона. В интервью РБК он назвал главную проблему «красно-белых».

По его мнению, проблема не в тренере, а в руководстве клуба. Кафельников считает, что Леонид Федун должен покинуть «Спартак».

«Проблема во владельце клуба. Он не должен владеть клубом. Федун - главная проблема «Спартака», - заявил Кафельников.

После шести туров чемпионата России «красно-белые» занимают девятое место в турнирной таблице. Клуб также неудачно выступил в квалификации Лиге чемпионов, вылетев по сумме двух матчей от лиссабонской «Бенфики».

«Спартак» поставил крест на чемпионстве

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Евгений Кафельников
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Комментарии (2)
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Don sangre
27 Августа 2021 в 10:09
И ещё главная ошибка пердуна - он Витторию пригласил не обеспечив его усилением.
Don sangre
27 Августа 2021 в 10:05
Капитан очевидность. пердун может покинуть Спартак при одном только лишь условии - продать его.
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