Непомнящий: «Отмена лимита грозит проблемами для сборной»

Валерий Непомнящий сделал допущение, какие последствия будет иметь полная отмена лимита на легионеров в РПЛ.

По мнению известного тренера, молодые российские футболисты ещё не готовы выдерживать конкуренцию с зарубежными игроками.

«На детско-юношеском уровне готовят команды, а не индивидуальности. Отмена лимита грозит проблемами для сборной России – выбор игроков сильно сократится», - приводит слова Непомнящего «Советский спорт».

Также специалист добавил, что снятие ограничений на число легионеров может негативно сказаться на конкурентоспособности в Премьер-лиге.