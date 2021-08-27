Легенду выдворили из лагеря сборной России: Жиркову запретили тренироваться в Новогорске

38-летний защитник Юрий Жирков последнее время восстанавливался после травмы в Новогорске, где традиционно базируется национальная команда в преддверии своих матчей.

Как сообщает «Спорт-экспресс», 26 августа с футболистом встретился начальник сборной России Сергей Куличенко. Он попросил Жиркова покинуть базу и проходить реабилитацию в другом месте.

Напомним, что на счету Юрия 105 проведенных матчей за национальную команду. Он получил повреждение в поединке группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

В настоящий момент защитник находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек этим летом.