​Мележиков связывался с агентом Фонсеки

Учитывая неутешительные результаты «Спартака» на старте сезона, нельзя исключать вариант с переменами на тренерском мостике «красно-белых». Руй Витория не собирается подавать в отставку, о чём он сообщил после поражения от «Сочи» (1:2), но в таких ситуациях не так часто решения принимают сами тренеры.

Ситуацию подогревает «Рейтинг Букмекеров» со своей информацией о разговоре Евгения Мележикова, генерального директора «Спартака», с Марко Абреу – агентом, представляющим интересы тренера Паулу Фонсеки. По данным источника, разговор состоялся ещё после вылета «красно-белых» из Лиги чемпионов от «Бенфики».