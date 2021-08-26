​Мележиков связывался с агентом Фонсеки

Учитывая неутешительные результаты «Спартака» на старте сезона, нельзя исключать вариант с переменами на тренерском мостике «красно-белых». Руй Витория не собирается подавать в отставку, о чём он сообщил после поражения от «Сочи» (1:2), но в таких ситуациях не так часто решения принимают сами тренеры.
Ситуацию подогревает «Рейтинг Букмекеров» со своей информацией о разговоре Евгения Мележикова, генерального директора «Спартака», с Марко Абреу – агентом, представляющим интересы тренера Паулу Фонсеки. По данным источника, разговор состоялся ещё после вылета «красно-белых» из Лиги чемпионов от «Бенфики».
нихочит ана быть владычецай тухлинькава клуба...))) падавай ей иврапейскага топа...ни меньши...)))
Зарема Салихова провела новый акт атаки на бывшее руководство клуба и Руя Виторию. Салихова уничижительно высказалась о португальском специалисте. Досталось и бывшему спортивному директору Дмитрию Попову.
«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», – пояснила Салихова.