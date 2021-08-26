Тульский «Арсенал» приблизился к установке антирекорда РПЛ

Тульский «Арсенал» приблизился к установке антирекорда элитного дивизиона российского футбола по количеству проигранных подряд поединков на выезде. Об этом информирует статистический портал Opta.

По данным источника, сегодняшнее поражение на поле грозненского «Ахмата» (1:2) стало для туляков 14-м подряд проигранным на выезде. Хуже показатель демонстрировала лишь «Тюмень» по ходу кампаний 1992/93 и 1993/94.

В копилке «канониров» в настоящее время 4 зачётных балла, они занимают предпоследнюю строку в турнирной таблице. «Ахмат» же поднялся на седьмую позицию, набрав девять очков.