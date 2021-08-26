Динияр Билялетдинов рассказал о проблемах российского футбола

Вчера Россия опустилась на 10-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Австрию. Своими мыслями насчет такого стремительного регресса в рейтинге поделился бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов.

Экс-игрок москвичей дал небольшое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором отметил, что в последние несколько лет ни один российский клуб не сумел достойно выступить на международной арене. Он считает, что причина таких плохих результатов кроется в уровне внутреннего первенства. «Раньше легионеры в России были гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, на данный момент РПЛ – неконкурентоспособный чемпионат», - сказал Билялетдинов.

Более того, бывший игрок сборной заявил, что в стране присутствуют проблемы с воспитанием своих футболистов, ведь на данный момент, по его мнению, не хватает квалификации игроков.