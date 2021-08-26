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Премьер-лига

Депутат Госдумы РФ: «Отмена лимита – это временная история»

26 Августа 2021 • 15:17 Комментировать
Уже через несколько дней пройдет собрание клубов российской Премьер-лиги, на котором будет осуществлено голосование за отмену лимита на легионеров. Пока же ситуация выглядит так, что большинство выступит за смягчение ограничений, но есть и команды, которые поддерживают идею полного устранения лимита.

Своими мыслями касательно возможных реформ поделился и депутат Госдумы Николай Валуев. По его мнению, за счет покупок дорогих футболистов улучшится качество российского чемпионата. Но, он считает, что подобные изменения не будут постоянными. «Отмена лимита – это временная история. Если у нас будут одни легионеры, то будем болеть за пришлых футболистов. Сомневаюсь, что это добавит популярности нашему футболу», - подытожил Валуев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что правило лимита на легионеров в РПЛ было введено аж в 2005 году, а с прошлого сезона клубы должны придерживаться системы «8+17».

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Валуев лимит на легионеров РПЛ
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