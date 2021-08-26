Игрок сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев уже сегодня пополнит ряды «Нижнего Новгорода». На футболиста этим летом также претендовала «Дженоа».

Итальянцы в какой-то момент были близки к подписанию 20-летнего защитника «Пахтакора», но заключительные стадии переговоров не увенчались успехов. Теперь же Юлдашев продолжит карьеру в российской Премьер-лиге, такой инсайдерской информацией поделился Sport24.

Добавим, что несмотря на свой юный возраст, Юлдашев уже считается одним из ключевых исполнителей в национальной команде Узбекистана, проведя в футболке сборной 9 поединков.