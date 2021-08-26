Стало известно, как в России посмотрели интервью Арустамяна с Мамаевым

Стало известно, как в России посмотрели интервью Нобеля Арустамяна с Павлом Мамаевым про бывшую жену футболиста Алану, из-за которого первый объявил о своём уходе с «Матч ТВ», передаёт телеграм-канал «Гридасов с бородой». Комментатор заявил, что такое в эфире спортивного телеканала «показывать нельзя».

По данным источника, в России 100+ (в городах, где живет от 100 тысяч населения) рейтинг 0,34, доля 1,31. Это меньше, чем у программы «Самый лучший муж» на телеканале «Домашний», которая 21 августа собрала рейтинг 1,3 и долю 6,4. Для сравнения, ток-шоу «Привет, Андрей» на канале Россия-1 21 августа собрало рейтинг 3,1 и долю 8,9.

В России среди мужской аудитории в возрасте от 14 до 59 лет у интервью с Мамаевым рейтинг 0,47, доля 2,36. В Москве у мужской аудитории этого же возраста рейтинг 0,57, доля 2,93, что можно сравнить с рейтингом передачи «После футбола с Георгием Черданцевым».