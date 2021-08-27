«Спартак» и «Зенит» продают лидеров и покупают Маркао, Никола Влашич возвращается в АПЛ: трансферы и слухи недели

Завершается трансферное окно в Европе и России, это заметно. Суматоха, суета, будто кран со слухами открыли. Особенно постарались турецкие журналисты, трижды (!) продавшие некого Маркао в РПЛ. Клубы в спешном порядке подбивают хвосты, пытаясь совершить выгодную продажу или покупку на «ленточке». Что интересно, почти каждый клуб РПЛ может лишиться своего лидера, а «Евро-футбол.ру» тем временем резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы представлены в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» ищет замену Жиго

Всё лето «Спартак» искал толкового опорного полузащитника и правого защитника, а к закрытию трансферного окна вектор сместился на центр обороны. Кажется, Николай Рассказов доказал Витории (и нам с вами), что способен играть в основе, а Йоррит Хендрикс (что логично) просто отказался уходить. Таким образом, необходимость в приобретении игроков на эти позиции отпала. Как говорится, обойдёмся своими силами. Зато заполыхал центр обороны. И туда в пожарном порядке даже присмотрели некого Кауфриза из аутсайдера бельгийского чемпионата.

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Обсуждать выбор на позицию центрального защитника «Спартака» нет смысла. Во-первых, потому что там пока ни одной стоящей кандидатуры и ведро слухов. Во-вторых, «красно-белые» вроде договорились на ужасно невыгодный для себя вариант. Инсайдеры уверяют, что «Спартак» бесплатно отпустит Самуэля Жиго следующим летом. Французу нужно лишь доиграть этот сезон в Москве, чтобы совсем не испортить «красно-белым» 100-летний юбилей. Уход Жиго - невероятная потеря для «Спартака», уход Жиго бесплатно смотрится ещё сюрреалистичней. Но «Торино» не согласен платить 5 млн евро, запрашиваемых «Спартаком», а остальные покупатели предпочитают подождать годик и забрать Самуэля бесплатно. Картина совсем печальная.

«Зенит» теряет Азмуна

Удивительно, но этим же летом засобирался из Санкт-Петербурга Сердар Азмун. Картина абсолютно та же: контракт завершается через год, новый подписывать игрок не собирается, хочет в Европу. И тут, кстати, тоже фигурирует «Лион». Но в случае со «Спартаком» французы ждут окончание контракта Жиго, а в случае с Азмуном действуют чуть решительнее. Главный тренер «ткачей» Петер Бош подтвердил, что лично следит за Сердаром, а клуб уже сделал предложение на 11 млн евро, которое благополучно было отвергнуто. «Зенит» запрашивает 20 млн евро, «Лион» заявляет, что платить столько не будет, но пытается договориться на выгодной для всех отметке. Переговоры продолжаются.

Буйная фантазия турецких журналистов

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Мы, конечно, привыкли к регулярным слухам из Турции, которые правдой становятся ровно никогда. Турецкие футбольные журналисты ведут только им понятную игру, типа повышая цену на своих футболистов через инфовбросы, и это довольно привычное явление, на которое не хочется обращать внимание. Но на прошлой неделе они переплюнули сами себя. Видимо, «Галатасараю» так нужно продать бразильского защитника Маркао, схлопотавшего восьмиматчевую дисквалификацию за удар одноклубника, что фантазия заработала на полную. За неделю этого футболиста трижды продали в РПЛ. Вот это уровень! Сначала по нему полностью договорился «Спартак» и уже готовился анонсировать трансфер, потом появился «Зенит», якобы соблазнивший игрока участием в Лиге чемпионов, а финальный удар нанёс «Краснодар», предложивший за бразильца 8 млн евро. «Галатасарай» пока думает и отмалчивается, а турки, видимо, просто не знают больше русских клубов для новых слухов по Маркао. ЦСКА обиженно вздохнул в сторонке.

Никола Влашич возвращается в АПЛ

Аппетиты ЦСКА испугали «Милан» и уже довольно давно от «россонери» нет никаких новостей. Но Никола Влашич совсем потух в ЦСКА и это видно. В новом сезоне хорват уже не горит игрой, видно, что хочет Москву покинуть. По всем фронтам работает его агент, да и клуб понимает ситуацию. Вот и стали искать новый вариант для Николы и, кажется, нашли. Богатенький «Вест Хэм» из АПЛ готов рассмотреть возвращение Влашича в Англию. Условия ЦСКА «молотобойцев» устраивают, деньги не проблема, но и тут есть загвоздка. Никола идёт в качестве запасного варианта, если не удастся договориться с «Манчестер Юнайтед» по Джесси Лингарду, просто воскресшему в аренда у «Вест Хэма» в прошлом сезоне.

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Европейские чемпионаты

Галопом пронесёмся по европейским чемпионатам, где главной новостью конечно же стало возможное возвращении Криштиану Роналду в Манчестер. Но не «Юнайтед», это «Сити» готов покрыть все зарплатные ожидания португальца, а в качестве выплаты для «Ювентуса» ещё и отправить в Турина Габриэля Жезуса. Несколько инсайдеров Англии утверждает, что Роналду уже согласовал контракт на два года, абсолютно все стороны соглашения довольны и до официального объявления остались считанные часы. Что ж, подождём.

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О делах свершившихся. Замечена миграция игроков в тёплые страны. Сразу три футболиста сбежали из Бундеслиги в Испанию. Сначала Александр Сёрлот был арендован «Реалом Сосьедад» у «Лейпцига», а затем «Севилья» выкупила у дортмундской «Боруссии» датчанина Томаса Дилейни. А главной звездой приехал Матеус Кунья из «Герты». На бразильца претендовал «Зенит», но он решил продолжить карьеры в мадридском «Атлетико» Диего Симеоне. Ещё одно перемещение на юг совершил итальянец Давиде Дзаппакоста, вернувшийся домой из Англии. Теперь экс-защитник «Челси» вместе с Алексеем Миранчуком будет выступать за «Аталанту».