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Премьер-лига

«Лион» назвал максимальную сумму, которую предложит за Азмуна

26 Августа 2021 • 12:20 Комментировать

«Лион» ведет переговоры с петербургским «Зенитом» насчет подписания форварда Сердара Азмуна.

Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», французский клуб в ходе общения с «сине-бело-голубыми» заявил, что готов заплатить за иранского игрока 15 миллионов евро. Это будет максимальная сумма, которую «ткачи» могут предложить за Азмуна.

Реакция чемпиона России на заявление французской стороны пока неизвестна.

Сердар является лучшим бомбардиром «Зенита» в стартовавшем сезоне Премьер-лиги. На счету нападающего четыре забитых мяча в пяти встречах. Трудовое соглашение Азмуна истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
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