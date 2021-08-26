«Краснодар» хочет подписать форварда «Гремио»

Форвард Рикардиньо, который принадлежит бразильскому «Гремио», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом рапортует на своих страницах Globo.

Согласно сведениям источника, в подписании 20-летнего нападающего заинтересован «Краснодар». «Быки» планируют арендовать футболиста. «Гремио» готов отпустить Рикардиньо в аренду за 200 тысяч евро.

Помимо российского клуба интерес к форварду проявляют «Маритиму» (Португалия) и «Лудогорец» (Болгария).

В текущем сезоне Рикардиньо принял участие в 32 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей.