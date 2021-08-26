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Премьер-лига

«Краснодар» хочет подписать форварда «Гремио»

26 Августа 2021 • 11:48 Комментировать

Форвард Рикардиньо, который принадлежит бразильскому «Гремио», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом рапортует на своих страницах Globo.

Согласно сведениям источника, в подписании 20-летнего нападающего заинтересован «Краснодар». «Быки» планируют арендовать футболиста. «Гремио» готов отпустить Рикардиньо в аренду за 200 тысяч евро.

Помимо российского клуба интерес к форварду проявляют «Маритиму» (Португалия) и «Лудогорец» (Болгария).

В текущем сезоне Рикардиньо принял участие в 32 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Рикардиньо Трансферы футбола - лето 2021
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