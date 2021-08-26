«Лион» подтвердил переговоры по трансферу лидера «Зенита»

В руководстве французского «Лиона» подтвердили информацию об интересе к иранскому форварду Сердару Азмуну, ныне выступающему в РПЛ за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом высказался заместитель гендиректора «ткачей» Венсан Понсо.

«Да, есть переговоры по Азмуну. Сделка может состояться», - передает слова руководителя Maxifoot.

Согласно сведениям СМИ, французский топ-клуб готов выложить за переход Азмуна порядка 11 миллионов евро. При этом рыночная стоимость иранца оценивается в 25 миллионов.

26-летний Сердар является лидером атаки «сине-бело-голубых». Он забил четыре гола в пяти матчах нового сезона РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.