Селюк: «Ганчаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за «Краснодар»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал бывшего наставника московского ЦСКА Виктора Ганчаренко, ныне занимающего аналогичный пост в «Краснодаре».

В интервью Metaratings.ru агент заявил, что белорусский специалист пытается построить из краснодарского клуба то, чего у него не получилось в ЦСКА. По словам Селюка, Ганчаренко угробил «армейцев» и теперь принялся за «быков». Дмитрий посоветовал руководству «Краснодара» отправить тренера в отставку как можно быстрее.

После пяти сыгранных туров Премьер-лиги подопечные Ганчаренко занимают девятое место в таблице, имея в своем активе шесть баллов.

Контракт 44-летнего тренера с клубом рассчитан до конца 2023 года.

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