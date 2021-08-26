Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Премьер-лига

Селюк: «Ганчаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за «Краснодар»

26 Августа 2021 • 09:22 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал бывшего наставника московского ЦСКА Виктора Ганчаренко, ныне занимающего аналогичный пост в «Краснодаре».

В интервью Metaratings.ru агент заявил, что белорусский специалист пытается построить из краснодарского клуба то, чего у него не получилось в ЦСКА. По словам Селюка, Ганчаренко угробил «армейцев» и теперь принялся за «быков». Дмитрий посоветовал руководству «Краснодара» отправить тренера в отставку как можно быстрее.

После пяти сыгранных туров Премьер-лиги подопечные Ганчаренко занимают девятое место в таблице, имея в своем активе шесть баллов.

Контракт 44-летнего тренера с клубом рассчитан до конца 2023 года.

Селюк: «Сторонников ужесточения лимита нужно проверить на детекторе лжи»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.75 3.25 2.65
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лепëхин: «Если ЦСКА попробует играть первым номером с «Зенитом» в открытый футбол, то питерцы победят однозначно» эксклюзив
10:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить матчи «Ростова» после смягчения ограничений по COVID-19
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Лион» подтвердил переговоры по трансферу лидера «Зенита»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Семак поделился мнением о ЦСКА
09:22 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ганчаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за «Краснодар»
08:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА отказали экс-нападающему донецкого «Шахтёра»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если «Зенит» сразу предложит высокий темп, то у ЦСКА будут проблемы»
02:15 · Россия. Премьер-лига
Зенит - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:10 · Россия. Премьер-лига
Ахмат - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:05 · Россия. Премьер-лига
Спартак - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:00 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:34 · Россия. Премьер-лига
Россия – уже десятая в таблице коэффициентов УЕФА, вперёд вырвалась Австрия
25 Августа
23:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры подтвердил возможность перехода игрока в «Сочи» эксклюзив
23:12 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Сочи» может не хватить опыта»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Бош: «Давно слежу за Азмуном»
Все новости
Рекомендуем
 