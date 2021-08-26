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«Спартак» и ЦСКА отказали экс-нападающему донецкого «Шахтёра»

26 Августа 2021 • 08:52 Комментировать
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Аргентинский нападающий Факундо Феррейра, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр» и каталонский «Эспаньол», мог оказаться в российском чемпионате. Об этом рапортует Sport24.

По данным источника, услуги форварда были предложены «Спартаку» и ЦСКА. Агент Феррейры затребовал для своего клиента оклад в размере одного миллиона евро в год, что не устроило клубы РПЛ. На этом переговоры были завершены.

В минувшем сезоне аргентинец защищал цвета «Сельты». Он принял участие в 13 поединках Ла Лиги, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

В настоящий момент 30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Факундо Феррейра
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