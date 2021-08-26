Россия – уже десятая в таблице коэффициентов УЕФА, вперёд вырвалась Австрия

Сегодняшние матчи квалификации Лиги чемпионов повлияли на положение стран в таблице коэффициентов УЕФА. Благодаря выездной победе «Ред Булл Зальцбурга» над «Брондбю», Австрии набрала еще несколько баллов, благодаря чему поднялась в рейтинге на девятое место, опередив Россию.

Теперь Россия занимает десятую строчку, а отрыв от идущей 11-й Украины не является внушительным. Напомним, что только лиги из топ-10 данного списка получают право на прямое попадание чемпиона местного первенства в групповой этап Лиги чемпионов. В противном случае, придется проходить квалификацию.

Еще недавно Россия располагалась на восьмой позиции, но ряд неудачных поединков в исполнении отечественных коллективов испортили рейтинг.