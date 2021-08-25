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Премьер-лига

«Ростов» готов допустить на трибуны не более пяти тысяч зрителей

25 Августа 2021 • 20:50 Комментировать
Ростов
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Краснодар
11.09 18:00
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В Ростовской области были смягчены эпидемиологические ограничения, лимитирующие предельную заполняемость объектов спортивной инфраструктуры.

Болельщики «Ростова» смогут посетить домашние игры своей команды при наличии одного из трёх документов: сертификата о вакцинации, свежего ПЦР-теста или справки о перенесённой коронавирусной болезни в течение шести последних месяцев.

На трибуны «Ростов Арены», согласно информации издания «Спорт-Экспресс», смогут попасть не более пяти тысяч желающих.

Отметим, что ближайший домашний матч команда Юрия Сёмина проведёт уже после сентябрьской международной паузы. Соперником «Ростова» станет «Краснодар».

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