«Ростов» готов допустить на трибуны не более пяти тысяч зрителей

В Ростовской области были смягчены эпидемиологические ограничения, лимитирующие предельную заполняемость объектов спортивной инфраструктуры.

Болельщики «Ростова» смогут посетить домашние игры своей команды при наличии одного из трёх документов: сертификата о вакцинации, свежего ПЦР-теста или справки о перенесённой коронавирусной болезни в течение шести последних месяцев.

На трибуны «Ростов Арены», согласно информации издания «Спорт-Экспресс», смогут попасть не более пяти тысяч желающих.

Отметим, что ближайший домашний матч команда Юрия Сёмина проведёт уже после сентябрьской международной паузы. Соперником «Ростова» станет «Краснодар».